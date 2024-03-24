“الاستئناف” تؤيد شطب الخليفة والحبيني ومطيع والمحيلبي

أيدت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، قرارات شطب المرشحين مرزوق الخليفة ومرزوق الحبيني وأحمد مطيع وجابر المحيلبي، من كشوف الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024.

وكانت المحكمة قد تلقت طعوناً انتخابية من بعض المرشحين المشطوبين من قبل وزارة الداخلية، مطالبين في طعونهم بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطبهم وإعادة قيد ترشيحهم في الدائرة الانتخابية المقيد فيها في حين طعنت ادارة الفتوي والتشريع على حكم عودة كل من الخليفة ومطيع في الاحكام الصادرة من محكمة أول درجة.

وقررت وزارة الداخلية شطب بعض المرشحين لفقدانهم أحد شروط الانتخاب لإدانتهم بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية.

وكانت وزارة الداخلية أبلغت كلاً من أحمد مطيع و جابر المحيلبي ومرزوق الحبيني ومرزوق الخليفة والشيخ مشعل المالك ومحمد الجويهل ووليد الناصر ومحمد العازمي وهاني حسين وعادل السعيدي ومبارك طراد و3 آخرين باستبعادهم لعدم استكمال اجراءات التسجيل.