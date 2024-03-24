الأرصاد الجوية: استمرار فرص الأمطار على فترات متفاوتة حتى صباح غد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار فرص الأمطار على فترات متفاوتة تبدأ من مساء اليوم الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح غد الاثنين حيث تكون رعدية أحيانا وغزيرة على بعض المناطق.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت بحالة مطرية منذ فجر اليوم حيث تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة وتخللتها سحب رعدية مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة السرعة على بعض المناطق.

وتوقع أن تكون هناك فرص لتساقط حبات البرد مصحوبة بنشاط للرياح تزيد سرعتها على 65 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من سبع أقدام.

وبين أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية يبدأ من بعد ظهر غد الاثنين حيث تقل السحب وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق صباح الغد.

وذكر أن المد الأول تم الساعة 12:29 بعد ظهر اليوم والمد الثاني في الساعةالـ12 ظهر الاثنين.

وأوضح أن أعلى كميات مسجلة منذ صباح اليوم حتى الآن في محطات الرصد بلغت 8 ملليمترات في محطة السالمية و3.7 ملليمتر في محطة الرابية فيما بلغت 3.8 ملليمتر في محطة الصابرية و3.4 ملليمتر في محطة الوفرة أما العبدلي فقد بلغت 2.4 ملليمتر.