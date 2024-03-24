بنك برقان يقدّم رعايته لفعاليات اللياقة البدنية The Workout خلال الشهر الفضيل

قدّم بنك برقان رعايته كشريك استراتيجي لتجربة اللياقة البدنية المميّزة The Workout، والمقدّمة من تطبيق فوقه (Fohgah) والمدرب صلاح الشطي، وذلك استكمالاً لجهوده الاستراتيجية في تعزيز ثقافة الرياضة والوعي الصحي في الكويت. وسوف يتم تنظيم هذا الحدث على مدى ثلاثة أيام جمعة متتالية خلال شهر رمضان، وذلك في مضمار منطقة السطح في مجمّع العاصمة مول، حيث سيحصل الفائزون في المسابقات على جوائز أسبوعية قيّمة. وتأتي هذه الخطوة المتقدّمة من البنك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية والذي يركّز على تشجيع كافة أفراد المجتمع لتبنّي نظام حياة صحي تكون فيه الرياضة جزءاً أساسياً من جميع أنشطتهم اليومية.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ طلال حامد العيار، مسؤول أول – الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “إننا ندرك تماماً أهمية الصحة المجتمعية العامة ونعتبرها أولوية قصوى، إذ لا تزال في مقدّمة اهتمامنا وتركيزنا تحت مظلة برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية”.

مسؤول أول – الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان طلال حامد العيار

وأضاف في تعقيبه حول أثر التغييرات في العادات الغذائية خلال الشهر المبارك قائلاً: “حتى أكثر الرياضيين التزاماً ببرامجهم التدريبية يبذلون جهوداً إضافية لمواكبة تلك البرامج والحفاظ على منهجيتها وروتينها خلال شهر رمضان، ولهذا السبب نفتخر بمشاركتنا في رعاية هذا الحدث الاستثنائي المقدّم من تطبيق فوقه وبالشراكة مع مدرب اللياقة البدنية الشهير صلاح الشطي. علماً بأن هذه الفعالية مصمّمة لتحفيز المشاركين من كافة فئات اللياقة البدنية للمنافسة في المسابقات كل يوم جمعة، والفوز بالجوائز، وكذلك التمتّع بأوقات غنية بالتواصل والمرح”.

ومن جانبه، قال السيد/ محمد المشعان، الشريك المؤسس لشركة Fohgah: “نحن متفائلون وسعداء بهذا التعاون مع بنك برقان من جديد، بعد النجاح الرائع الذي حقّقته فعاليات FREYA المخصّصة لتقديم تجربة طبخ استثنائية، والاهتمام اللافت بها من قبل الزوار والمشاركين، على حد السواء. كما نتطلّع إلى إنجاز المزيد من النجاحات التي تسهم في الارتقاء بمجتمعنا تحت مظلة التعاون الاستراتيجي الذي يجمعنا بالبنك”.

الشريك المؤسس لشركة Fohgah محمد المشعان

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات The Workout مصمّمة لاستقبال 20 مشاركاً كل يوم جمعة كحدّ أقصى من كلا الجنسين وممن تجاوزت أعمارهم 16 سنة، وخلال كل حدث ستتنافس 10 فرق يتكوّن كل منها من شخصين للفوز بأعلى النقاط وحصد الجوائز الأسبوعية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل التزامه باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، وذلك عبر رعايته للعديد من الفعاليات الرياضية، ومنها مهرجان فلير الرياضي الثامن، ونهائي كأس ولي العهد للموسم 2022 – 2023، إضافة إلى رعايته المستمرّة للرياضيين الكويتيين المميّزين مثل طارق القلاف، بطل العالم في المبارزة على الكراسي المتحرّكة، وكذلك تجديد رعايته لأبطال الكويت الأولمبيين وهم كل من يعقوب اليوحة، مضاوي الشمري، إبراهيم الظفيري، أمل الرومي، عبدالمحسن العلي وجود توفيق.