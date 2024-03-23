المساعدات الإنسانية والإغاثية في طريقها إلى سكان غزة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة بالتعاون مع الأردن والإمارات

23 مارس، 2024
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أعلن الجيش المصري اليوم السبت تكثيف إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة وذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص في جميع الاحتياجات الإنسانية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان أن القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الأردن وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي كثفت على مدار أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة.

وأضاف في هذا السياق أن عددا من طائرات النقل العسكري أقلعت على مدار أمس الجمعة واليوم السبت من مطار العريش ضمن الجسر الجوي المصري والإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برا بقطاع غزة.

المصدر
وكالات
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23 مارس، 2024
0 50 دقيقة واحدة

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