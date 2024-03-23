“النجاة الخيرية” تؤسس 3 قرى سكنية لتوفير مأوى لـ90 أسرة غربي اليمن

وضع وفد من جمعية (النجاة) الخيرية الكويتية حجر الأساس لبناء ثلاث قرى سكنية بإجمالي 90 وحدة سكنية للأسر اليمنية الفقيرة والمتضررة في الساحل الغربي لمحافظتي (تعز) و(الحديدة) ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.

وأوضح منسق مشاريع اليمن في جمعية (النجاة) زايد القحطاني الذي زار اليمن برفقة الرحالة محمد الميموني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت في ختام الزيارة أنه تم وضع حجر الأساس لقرية (الخيرين 5) التي تبرع بها المرحوم مطلق العويد في منطقة (الزهاري) و(الخيرين 6) بمنطقة (السوادية) و(الخيرين 7) في منطقة (العكش).

وبين أن كل قرية من القرى الثلاث تتكون من 30 وحدة سكنية ومدرسة مكونة من ثلاثة فصول دراسية ومكتب إداري مع توزيع الحقيبة والزي والكتاب المدرسي على الطلاب ومركز صحي مجهز ومشروع مياه ومسجد مع جميع التجهيزات اللازمة للتشغيل والاستقرار.

وأشار إلى أن هذه القرى السكنية تهدف لتوفير المأوى الآمن للأسر الفقيرة والأيتام مع جميع المرافق والخدمات التي تساعد هذه الأسر على الحياة الكريمة وتجنيبها المعاناة المترتبة على تقلبات الطقس وحرارة الشمس والأمطار.

ولفت إلى قيام الجمعية بتوزيع 16 ألف سلة غذائية رمضانية ضمن حملة (مليون إفطار) التي تنفذها الجمعية في مختلف المناطق اليمنية الأشد احتياجا.

وأكد استمرار الجمعية في إنشاء قرى سكنية لتلبية الحاجة الشديدة لآلاف الأسر النازحة التي تعيش في الأكواخ وبيوت القش.

وفي ذات السياق أشاد محافظ (الحديدة) الحسن طاهر في تصريح صحفي خلال التدشين بالدعم الإنساني السخي الذي تقدمه دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا للشعب اليمني في مختلف الجوانب.

وأكد أهمية هذه المشاريع التنموية والإنسانية المستدامة التي تخدم الأيتام والفقراء وانعكاسها الإيجابي لتحسين حياتهم المعيشية.

وثمن مسؤولون يمنيون جهود وإسهامات دولة الكويت في دعم وإغاثة وتنمية الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية منوهين بأهمية مثل هذه المشاريع المستدامة التي تخدم فئة الأيتام والأسر الأشد فقرا وتوفر لهم حياة كريمة.