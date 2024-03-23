منظمة التعاون الإسلامي

“التعاون الإسلامي” تدين بشدة الهجوم “الإرهابي” في موسكو

23 مارس، 2024
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دانت الأمانة العامة ل (منظمة التعاون الإسلامي) بأشد العبارات اليوم السبت الهجوم “الإرهابي” المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات (كروكس سيتي هول) في العاصمة الروسية (موسكو) وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين طه في بيان صحفي موقف المنظمة “المبدئي والثابت” ضد “الإرهاب بجميع أشكاله” وضرورة مكافحته معربا عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة روسيا وشعبها وتضامنه معهما وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت وكالة (تاس) الروسية للأنباء اليوم إن حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف (كروكس سيتي هول) في العاصمة (موسكو) أمس الجمعة ارتفع إلى 60 قتيلا على الأقل وأكثر من 115 مصابا.

ووفقا للوكالة فإن مسلحين يحملون بنادق رشاشة فتحوا النيران داخل المبنى أثناء إقامة عرض موسيقي وألقوا بعد ذلك قنبلة حارقة ما أدى إلى اشتعال النيران وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

المصدر
وكالات
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23 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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