بوتين يدين “العمل الإرهابي الهمجي” في موسكو

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت الهجوم على صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو والذي أسفر عن مقتل 115 شخصا على الأقل قائلا إنه “عمل إرهابي همجي” وأعلن الأحد يوم حداد وطني.

وقال في كلمة متلفزة للأمة “أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين… أعلن يوم 24 آذار/مارس يوم حداد وطني”.

وقال بوتين إنه تم توقيف المسلّحين الأربعة قتلوا 115 شخصا على الأقل في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو وتوعد بمحاسبة كل الضالعين في التخطيط للهجوم.

وأضاف “أوقف منفّذو العمل الإرهابي الأربعة الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس. كانوا متّجهين نحو أوكرانيا… سنحدد هوية كل من وقف وراء الإرهابيين وكل من أعدّ الهجوم وسنحاسبهم”.