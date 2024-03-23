“التجارة” تضيف نشاطين الى الدليل الموحد للتصنيف الخليجي

أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارين يقضيان بإضافة نشاطين تجاريين هما خدمات الطيران وتأجير السيارات أو الدراجات النارية الى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن القرارين الوزاريين جاءا بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة له وقانون الشركات.

وبينت أن القرارين يأتيان أيضا بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة أن القرارين يوافقان كذلك ما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى محاضر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

وأشارت إلى أن القرارين نصا ان على كل المسؤولين حسب اختصاصهم تنفيذهما ويعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.