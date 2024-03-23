بنك برقان يدشّن برنامج “منارة برقان” تقديراً لجهود موظفيه في تطبيق قيم البنك

تحفيزا للأداء المتميز، أعلن بنك برقان عن إطلاق برنامجه الجديد “منارة برقان”، والذي يهدف إلى تقدير موظفيه ممّن يتميزون بأداء استثنائي، وذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته التنموية لتعزيز الابتكار في ثقافته الداخلية، ليواصل جهوده الهادفة إلى تنمية رأسماله البشري وتطوير الكفاءات الوطنية.

ويشكّل برنامج “منارة برقان” جزءاً من استراتيجية بنك برقان لبناء بيئة عمل محفزة ومشجعة للإبداع والتميز، حيث يقوم البرنامج بتقديم جوائز شهرية للموظفين الذين يثبتون التزامهم في تطبيق قيم البنك الأساسية مثل المسؤولية، والعمل الجماعي، والشفافية وحب العمل. كما يتم تكريم الفرق التي تتميز بالتعاون الفعّال والأداء الاستثنائي بجوائز ربع سنوية، ما يعكس تقدير البنك لجهود كوادره ونتائجهم الإيجابية التي تسهم في تحقيق أهدافه ورؤيته الاستراتيجية. وبهذا، يسعى البنك لرفع مكانته القيادية في السوق وتعزيز وجوده كواحد من أبرز المؤسسات في القطاع المصرفي في الكويت، إضافةً إلى إيجاد بيئة عمل إيجابية تُعدّ من الأفضل في القطاع المصرفي المحلي.

من جانبه، قال السيد/ علي حسين أكبر، نائب مدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: “نفتخر بإطلاق هذا البرنامج المبتكر، الذي يعكس التزامنا بتقدير كوادرنا البشرية وتحفيزهم على التميز في مجال عملهم. فيُعدّ البرنامج فرصة مثالية لتعزيز روح العمل الجماعية، ويرسخ ثقتنا الكبيرة بقدرات فريقنا حيث نعتبرهم العنصر الأساسي في نجاحنا كمؤسسة. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى بناء بيئة عمل مُلهمة ومحفزة تشجع على تطوير المهارات وتحقيق الأهداف بشكل مستدام”.

وأضاف السيد/ علي: “بفضل تميز موارده البشرية، استطاع بنك برقان أن ينتقل بخطوات واثقة إلى أفاق من النجاحات، حيث استثمر بكوادره لسنوات عديدة، وسعى دائماً إلى تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، لنحقق معاً أهدافنا المؤسسية. فنحن نؤمن أن قيمنا الراسخة في التميز والاحترافية تشكل ركيزة أساسية لنجاحنا المستقبلي، وسنواصل عملنا نحو التفوق في مجالنا وتحقيق المزيد من الإنجازات”.

وتجدر الإشارة، إلى أن البنك يواصل التزامه الدائم بتبني استراتيجية تطوير الموظفين وقدراتهم، وخلق الدافع لهم نحو تحقيق أفضل أداء في مجالهم، حيث ينظّم البنك ويشارك في مجموعةً من المبادرات والبرامج والقنوات التعليمية، التي تتناسب مع توجّهات موظفيه وتدعم تطورهم المهني والشخصي، لضمان نموهم وتقدمهم المستدام.