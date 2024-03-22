سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي الظفيري خلال تقديم الإفادة

دولة الكويت تقدم لمحكمة العدل الدولية إفادتها بشأن حماية نظام المناخ

23 مارس، 2024
0 31 دقيقة واحدة

قدم سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي الظفيري اليوم الجمعة إفادة دولة الكويت الخطية الى محكمة العدل الدولية في اطار طلب الجمعية العامة للامم المتحدة من الدول الاعضاء تقديم الرأي الاستشاري حول التزامات الدول بضمان حماية النظام المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.

وتمت إجراءات التسليم بقصر السلام (المقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية) بحضور السكرتير الثالث لدى بعثة دولة الكويت في (لاهاي) جابر سلمان الصباح والملحق الدبلوماسي وليد المنيس.

وتأتي الافادة المقدمة من دولة الكويت بتضافر جهود كل من مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وبمتابعة محافظ دولة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد الشطي وإدارة الفتوى والتشريع.

وتسعي دولة الكويت من خلال هذه الإفادة إلى التأكيد على الإيفاء بكافة التزاماتها التي صادقت عليها في كافة المؤتمرات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية المناخ والخطوات بهذا الخصوص.

المصدر
كونا
الوسوم
23 مارس، 2024
0 31 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

هيئة الشباب: حريصون على بناء الشراكات ودعم المبادرات لتنمية الشباب بمختلف المجالات

22 مارس، 2024

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ توزيع سلال رمضانية على لبنانيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين

22 مارس، 2024

الشؤون: اتباع أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حالات تعديل سلوك الأحداث وإعادة دمجهم مجتمعيا

22 مارس، 2024

سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

21 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى