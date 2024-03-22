دولة الكويت تقدم لمحكمة العدل الدولية إفادتها بشأن حماية نظام المناخ

قدم سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي الظفيري اليوم الجمعة إفادة دولة الكويت الخطية الى محكمة العدل الدولية في اطار طلب الجمعية العامة للامم المتحدة من الدول الاعضاء تقديم الرأي الاستشاري حول التزامات الدول بضمان حماية النظام المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.

وتمت إجراءات التسليم بقصر السلام (المقر الرسمي لمحكمة العدل الدولية) بحضور السكرتير الثالث لدى بعثة دولة الكويت في (لاهاي) جابر سلمان الصباح والملحق الدبلوماسي وليد المنيس.

وتأتي الافادة المقدمة من دولة الكويت بتضافر جهود كل من مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وبمتابعة محافظ دولة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد الشطي وإدارة الفتوى والتشريع.

وتسعي دولة الكويت من خلال هذه الإفادة إلى التأكيد على الإيفاء بكافة التزاماتها التي صادقت عليها في كافة المؤتمرات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية المناخ والخطوات بهذا الخصوص.