المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: مشروع القرار الأمريكي لإيقاف إطلاق النار في غزة أحادي الجانب

أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الجمعة عن رفضه لمشروع القرار الأمريكي المعني بإيقاف إطلاق النار في غزة واصفا إياه بأنه “أحادي الجانب”.

وقال منصور في تصريح صحفي أمام قاعة مجلس الأمن “نرفض تأطير ما يحدث على أنه قضية إرهاب” مشددا على أن ما يحدث “إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني كافة في قطاع غزة”.

وجدد السفير الفلسطيني إدانته بأشد العبارات هذه الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 74 ألف شخص.

وأكد أهمية توفير “مساعدات إنسانية ضخمة بمستوى احتياجات شعبنا” معربا عن رفضه الترحيل القسري داخل غزة وخارجها.

وأعرب كذلك عن رفضه القاطع لأية محاولات لاقتحام ومهاجمة مدينة (رفح) مؤكدا مواصلة بذل كل ما في وسعهم حتى يتمكن مجلس الأمن من تحمل مسؤوليته لإيقاف هذه الحرب والسماح للشعب الفلسطيني “بتضميد جراح غزة” وبدء عملية إعادة إعمارها.

من جانبه قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع – بعد تصويته ضد مشروع القرار الأمريكي – إن “المشروع الأمريكي لا يحمل في طياته رسالة سلام واضحة بل يسمح ضمنيا باستمرار سقوط ضحايا من المدنيين ويفتقر إلى ضمانات واضحة لمنع المزيد من التصعيد”.

ودعا بن جامع في تصريح أولئك الذين يعتقدون أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ستلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي إلى التخلي عن هذا الوهم” مشيرا إلى أن المشروع الأمريكي تجنب ذكر مسؤولية قوة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

وشد السفير الجزائري على أن واجب المجلس هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وينبغي تمكينه من “فرض إيقاف لإطلاق النار” واضح لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وتعد هذه المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث في غزة منذ السابع أكتوبر الماضي وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم (2712) والقرار رقم (2720).

وأخفق مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من اليوم اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد على “الضرورة القصوى للتوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو).

وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس وعارضه كل من الصين وروسيا والجزائر وامتنع عضو واحد عن التصويت.