هيئة الشباب: حريصون على بناء الشراكات ودعم المبادرات لتنمية الشباب بمختلف المجالات

أكدت الهيئة العامة للشباب الحرص على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العلاقة المباشرة بالشباب ودعم كافة المبادرات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية والتعليمية لدورها الهام بتنمية الشباب.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري في تصريح صحفي اليوم الجمعة عقب ختام فعالية (تحدي الأرينا) التي اقيمت برعاية الهيئة في مجمع (360) واستمرت 10 أيام ان هذه الانشطة تعمل على تعزيز القيم المجتمعية وتشجع على ممارسة الرياضة للجميع.

وذكرت الانصاري ان هذه الفعالية شهدت حضور ما يفوق ال 10 آلاف مشارك على مدى أيامها اذ شملت اقامة منافسات وتحديات رياضية وعقد سلسلة حوارات تثقيفية تناولت محاورا تهم الشباب مثل الرياضة وأنواع الإصابات وفقدان الوزن والتغذية الصحية وغيرها من الامور التي تتعلق بالرياضة والصحة.

وأوضحت أن الهيئة تعتبر الشراكات المجتمعية أحد أهم الأدوات لتحقيق رؤيتها في تمكين وتطوير الشباب مثمنة التعاون المثمر مع القائمين على هذا الحدث وجهودهم المبذولة في إنجاح اهدافه.

من جانبها بينت احدى القائمين على الفعالية بشاير البدر في تصريح صحفي أن هذا الانشطة الرياضية وهي المشي والركض والمحاضرات اليومية التي قدمت من قبل الطواقم الطبية والتدريبية استهدفت جميع الشرائح العمرية من الجنسين كما تم تخصيص ساعة خاصة للنساء وأخرى مفتوحة للجميع بالاضافة الى تخصيص منطقة للأطفال لتمكين الأسر من المشاركة والاستمتاع بالفعاليات.

وقالت البدر ان تنظيم الفعالية يأتي بهدف تشجيع الافراد والمجاميع على ممارسة انشطة صحية رياضية في شهر رمضان لانعكاساتها الإيجابية على صحة الفرد والمجتمع وذلك عبر اقامة مسابقات وتحديات بين الفرق والافراد.

ولفتت الى ان جميع الحصص الرياضية اليومية التي قدمت تمت تحت اشراف مدربين متخصصين ما ادى الى نجاحها وتحقيق اهدافها الرياضية والصحية مقدمة شكرها لكل الجهات الداعمة لهذا العمل وفي مقدمتها هيئة الشباب.