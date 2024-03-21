سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء

سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

21 مارس، 2024
0 37 أقل من دقيقة

وصل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة جدة اليوم في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وسعادة القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد سعود المطيري.

المصدر
كونا
الوسوم
21 مارس، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سفير الكويت بالسعودية: زيارة سمو رئيس الوزراء للمملكة تؤكد الرغبة في الانتقال بالعلاقات الى أفاق أرحب

21 مارس، 2024

الخدمة المدنية: 4951 إجمالي المرشحين للعمل بنظام التوظيف المركزي في الجهات الحكومية

21 مارس، 2024

سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بالعيد الوطني لبلاده

21 مارس، 2024

اليوسف: التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد

21 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى