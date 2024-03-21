سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

وصل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة جدة اليوم في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وسعادة القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد سعود المطيري.