وكيل الوزارة بالإنابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية ورئيس فريق مشروع "المكشات 2" عبدالعزيز المطيري

الشؤون: اتباع أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حالات تعديل سلوك الأحداث وإعادة دمجهم مجتمعيا

22 مارس، 2024
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أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اليوم الخميس الحرص على اتباع أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حالات تعديل سلوك الأحداث المعرضين للانحراف وإعادة دمجهم في المجتمع.

جاء ذلك خلال الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة رعاية الأحداث بالتعاون مع مبرة الكنادرة للأحداث الجانحين وذويهم في دار التقويم الاجتماعي.

وشدد المطيري الذي يشغل أيضا منصب الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في تصريح للصحفيين حرص (الشؤون) على تعديل سلوك الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف بشتى السبل الفنية والاجتماعية عبر محاور عدة لعل أبرزها تنمية الوازع الديني وحب الوطن في نفوسهم وتعزيز الروابط الأسرية بينهم وبين ذويهم.

وأوضح أن فكرة الإفطار الجماعي مع عائلات الأحداث الجانحين تهدف إلى خلق وعي جديد للحدث يرتكز على احترام الأسرة بشكل عام والوالدين بشكل خاص كون التصدع الأسري هو السبب الرئيس في جميع قضايا الأحداث الجانحين.

من جانبه قال مدير إدارة رعاية الأحداث الدكتور جاسم الكندري إن استراتيجية عمل الإدارة تقوم على تعديل سلوك الأحداث الجانحين ورأب الصدع الأسري حال وجوده بين الحدث وذويه لافتا إلى أن خطة العمل الفني التي يقوم عليها متخصصون اجتماعيون ونفسيون من الكوادر الوطنية وقد أتت ثمارها على الصعيدين النفسي والاجتماعي للأحداث.

وأشاد بدور مبرة الكنادرة على دعمها الإنساني للأحداث الجانحين والمشاركة في تنظيم حفل الإفطار الجماعي مع عائلات النزلاء.

المصدر
كونا
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22 مارس، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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