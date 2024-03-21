سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح

سفير الكويت بالسعودية: زيارة سمو رئيس الوزراء للمملكة تؤكد الرغبة في الانتقال بالعلاقات الى أفاق أرحب

21 مارس، 2024
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أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم الخميس أهمية زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح للمملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها الى أفاق أرحب.

وقال الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه الزيارة التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء لها طابع خاص كونها تأتي بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للمملكة وهي الزيارة الأولى لسمو رئيس الوزراء للمملكة بعد توليه منصبه.

وأضاف الشيخ صباح ان الزيارة ستكون امتدادا للزيارة السامية وبداية لترجمة ما تم الاتفاق عليه في البيان الكويتي السعودي الذي صدر عقب الزيارة السامية.

واختتم الشيخ صباح تصريحه قائلا انه بتوجيهات وتعليمات وعزم قيادتي البلدين وترابط وهمة الشعبين الشقيقين سيصل البلدان بكل تأكيد بتعاونهما الى تحقيق التقدم والازدهار.

المصدر
كونا
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21 مارس، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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