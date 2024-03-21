بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 28.40 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 28.40 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 40ر28 نقطة ليبلغ مستوى 81ر7415 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر136 مليون سهم عبر 9726 صفقة نقدية بقيمة 8ر30 مليون دينار كويتي (نحو 2ر100 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 70ر4 نقطة ليبلغ مستوى 01ر6121 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 3ر47 مليون سهم عبر 3412 صفقة نقدية بقيمة 6 ملايين دينار (نحو 5ر19 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 07ر36 نقطة ليبلغ مستوى 16ر8117 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 3ر89 مليون سهم عبر 6314 صفقة بقيمة 8ر24 مليون دينار (نحو 6ر80 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 56ر1 نقطة ليبلغ مستوى 41ر5951 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 38 مليون سهم عبر 2516 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 2ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(وثاق) و(النخيل) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(مشاريع) و(وطني) و(جي اف اتش) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (العقارية) و(الديره) و(سنرجي) و(عمار) الأكثر انخفاضا.