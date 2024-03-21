وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف يترأس اجتماعا أمنيا مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين

اليوسف: التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد

21 مارس، 2024
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين القطاعات وبذل المزيد من الجهود وتكثيف المتابعة الأمنية ومعالجة المشاكل أولا بأول والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

جاء ذلك في تصريح للشيخ فهد اليوسف نقله بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب ترؤسه اجتماعا أمنيا مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين حيث هنأ الوكلاء الجدد على نيلهم ثقة القيادة السياسية والتي جاءت تقديرا لجهودهم المخلصة في الحفاظ على أمن الوطن.

ودعا الشيخ فهد اليوسف إلى مواصلة العمل بجد وإخلاص وأمانة وتفان ومتابعة لتنفيذ خطط العمل والتحديث والتطوير في كافة المجالات والنزول إلى الميدان واتباع سياسة الباب المفتوح لتحقيق رؤية القيادة السياسية والحفاظ على مسيرة التميز المؤسسي.

وشدد على ضرورة تكثيف التواجد الامني والمروري في جميع انحاء البلاد حفاظا على سلامة الاطفال تزامنا مع قرب مناسبة (القرقيعان) خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا ضرورة تفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي خروج عن القانون.

المصدر
وزارة الداخلية
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21 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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