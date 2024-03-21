مندوب الكويت الدائم في ذكرى تأسيسها: الجامعة العربية ملاذ للعرب جميعا

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري اليوم الخميس ان الجامعة تظل برغم التحديات ملاذا للعرب جميعا مبينا أهمية الدور الذي تضطلع به في تعزيز العمل العربي المشترك.

وقال السفير المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى ال79 لانشاء الجامعة والتي تصادف غدا ان “قدراتها الفائقة في الاستمرارية والثبات والتكيف مع المتغيرات التي طرأت على النظام الدولي على مر العقود الماضية تبرهن على ان الجامعة العربية بيت العرب كافة ومنصة مهمة لآمال وطموحات الأمة العربية”.

ولفت السفير بهذه المناسبة الى الدور البناء لدولة الكويت طوال مسيرتها داخل الجامعة العربية وحضورها البارز لكل الاجتماعات والفعاليات التي نظمتها الجامعة وقال انها لعبت دورا فاعلا ونشطا على كل المستويات حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الامة.

وأشار الى الإسهامات المالية التي قدمتها الكويت للمؤسسات الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية طوال عقود عديدة مؤكدا ان الهدف الاسمى من وراء ذلك هو تحقيق نماء ورفاهية شعوب الدول العربية.

وجدد المطيري التأكيد على مواصلة الكويت دعم ومناصرة كل الجهود الرامية لتفعيل دور الجامعة على نحو يستجيب لطبيعة التغيرات التي يشهدها العالم وكذلك الارتقاء بها وبأجهزتها لتكون في مصاف المنظمات الإقليمية الفعالة.

وأعرب عن الامل في ان تكون ذكرى التأسيس دافعا للدول الاعضاء لتعزيز وتطوير منظومة العمل المشترك وتمكين الجامعة من مواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الدولي وكذلك تحقيق آمال وتطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.

وتقدم في هذا السياق بالتهنئة للامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط والعاملين فيها بحلول الذكرى ال79 معربا عن التقدير للدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل تحقيق الطموحات والدفاع عن القضايا العربية.

وأسست جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945 بعد توقيع 8 دول عربية انذاك ميثاق انشاء الجامعة في القاهرة التي اختيرت لتكون المقر الدائم للمنظمة.