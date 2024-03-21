مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري

مندوب الكويت الدائم في ذكرى تأسيسها: الجامعة العربية ملاذ للعرب جميعا

21 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري اليوم الخميس ان الجامعة تظل برغم التحديات ملاذا للعرب جميعا مبينا أهمية الدور الذي تضطلع به في تعزيز العمل العربي المشترك.

وقال السفير المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى ال79 لانشاء الجامعة والتي تصادف غدا ان “قدراتها الفائقة في الاستمرارية والثبات والتكيف مع المتغيرات التي طرأت على النظام الدولي على مر العقود الماضية تبرهن على ان الجامعة العربية بيت العرب كافة ومنصة مهمة لآمال وطموحات الأمة العربية”.

ولفت السفير بهذه المناسبة الى الدور البناء لدولة الكويت طوال مسيرتها داخل الجامعة العربية وحضورها البارز لكل الاجتماعات والفعاليات التي نظمتها الجامعة وقال انها لعبت دورا فاعلا ونشطا على كل المستويات حرصا منها على تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الامة.

وأشار الى الإسهامات المالية التي قدمتها الكويت للمؤسسات الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية طوال عقود عديدة مؤكدا ان الهدف الاسمى من وراء ذلك هو تحقيق نماء ورفاهية شعوب الدول العربية.

وجدد المطيري التأكيد على مواصلة الكويت دعم ومناصرة كل الجهود الرامية لتفعيل دور الجامعة على نحو يستجيب لطبيعة التغيرات التي يشهدها العالم وكذلك الارتقاء بها وبأجهزتها لتكون في مصاف المنظمات الإقليمية الفعالة.

وأعرب عن الامل في ان تكون ذكرى التأسيس دافعا للدول الاعضاء لتعزيز وتطوير منظومة العمل المشترك وتمكين الجامعة من مواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الدولي وكذلك تحقيق آمال وتطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.

وتقدم في هذا السياق بالتهنئة للامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط والعاملين فيها بحلول الذكرى ال79 معربا عن التقدير للدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل تحقيق الطموحات والدفاع عن القضايا العربية.

وأسست جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945 بعد توقيع 8 دول عربية انذاك ميثاق انشاء الجامعة في القاهرة التي اختيرت لتكون المقر الدائم للمنظمة.

المصدر
كونا
الوسوم
21 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الخدمة المدنية: 4951 إجمالي المرشحين للعمل بنظام التوظيف المركزي في الجهات الحكومية

21 مارس، 2024

سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بالعيد الوطني لبلاده

21 مارس، 2024

اليوسف: التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد

21 مارس، 2024

السفير الناجم: العلاقات الكويتية-الصينية تعكس الرؤى المشتركة لقادة البلدين الصديقين

21 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى