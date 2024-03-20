وزير الخارجية يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين في البلاد

وزير الخارجية يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين في البلاد

استقبل وزير الخارجية عبدالله اليحيا مساء اليوم الأربعاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين لدى دولة الكويت بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومساعدي الوزير وكبار المسؤولين بالوزارة.

ونقل وزير الخارجية للمهنئين تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء واعتزازهما بالروابط العميقة التي تجمع دولة الكويت بكافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة في دولة الكويت وتمنياتهما بأن تعاد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

وتقدم ببالغ الشكر والعرفان لكافة الحضور والمباركين بالشهر الفضيل داعيا المولى بأن تنعم دولة الكويت بالخير والأمن والأمان وأن يعيد الشهر الفضيل أعواما مديدة على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

وزير الخارجية يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين في البلاد