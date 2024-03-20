واشنطن تعلن تنفيذ عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إنسانية على غزة بمشاركة الأردن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت اليوم الأربعاء عملية إنزال جوي جديدة لمساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة بمشاركة الأردن “لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من النزاع الدائر”.

وذكرت القيادة المركزية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن العملية المشتركة تضمنت “إسقاط نحو ستة آلاف رطل من المواد الغذائية بما في ذلك الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأطعمة المعلبة على شمال غزة”.

وأضافت أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) “تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة المستمرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية”.

وأكدت (سنتكوم) مواصلتها التخطيط لتنظيم عمليات أخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.