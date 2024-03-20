وزارة الداخلية: على قائدي المركبات والأهالي الانتباه لأطفالهم أثناء “القرقيعان” حفاظاً على سلامتهم

تزامناً مع قرب مناسبة “ القرقيعان “ في شهر رمضان المبارك و من منطلق حرص وزارة الداخلية في ضبط الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الجميع، تهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الأخوة المواطنين والمقيمين إلى تجنب إقامة عمل الفعاليات المصاحبة داخل المناطق السكنية والساحات، ومنع استخدام العربات والآليات الترفيهية والفرق الشعبية وعربات الأكل داخل المناطق، مما يؤدي ذلك إلى إغلاق الطرق الداخلية وعرقلة حركة السير في الطرق وتعريض حياة الأطفال إلى الخطر.

ودعت وزارة الداخلية أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وعدم الاعتماد على العمالة المنزلية واتباع التعليمات والإرشادات الأمنية والمرورية، مؤكدة استمرارها وتواصلها مع الجمهور في جميع الأوقات من أجل تحقيق الهدف المنشود، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت إدارة الإعلام الأمني أن على قائدي المركبات الانتباه وتخفيف السرعة خاصة في الطرق الداخلية، وضرورة الانتباه في الطريق العام لضمان سلامة مرتادي الطريق، مشيرة الى أن وزارة الداخلية أعدت خطة أمنية ومرورية لشهر رمضان المبارك تتضمن توفير عدد من الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات لضمان تأمين وسلامة الجميع.