الهلال الأحمر الكويتي يسلم الصليب الأحمر الأوغندي عيادة طبية متنقلة وسيارة إسعاف

سلمت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاربعاء الصليب الأحمر الأوغندي عيادة طبية متنقلة مجهزة بكافة المعدات وسيارة إسعاف بهدف دعم خدمات الرعاية الصحية في البلاد.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان العيادة الطبية وسيارة الإسعاف تأتي استكمالا لمبادرات الهلال الأحمر الكويتي الإنسانية على المستوى الدولي.

واضاف ان العيادة المتنقلة ستدعم جهود الصليب الأحمر الأوغندي في مخيم اللاجئين ناكافالي وزيادة توفر خدمات الرعاية الصحية الطارئة للأشخاص من الفئات الضعيفة ومنهم اللاجئين والذين يعانون محدودية الحصول على الرعاية الصحية.

من جانبها اشادت ممثلة الاجئين في مكتب رئيس مجلس الوزراء في أوغندا وبولين اوبيانا بجهود الهلال الأحمر الكويتي على هذه المبادرة لدعم اللاجئين في أوغندا.

وقالت اوبيانا ان لدينا الكثير من المشاريع والأنشطة لصالح الاجئين في أوغندا ومنها توفير الغذاء والتعليم والعلاج والدواء داعية الجميع إلى دعم هذه الجهود الإنسانية التي يقوم بها الصليب الأحمر الأوغندي.

من جانبه اعرب رئيس مجلس إدارة الصليب الأحمر الأوغندي خالد غيراندا عن تقدير الصليب الأحمر الأوغندي للجهود التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتخفيف المعاناة الإنسانية على الساحة الدولية وسرعة استجابتها للنداءات الإنسانية للمتأثرين من الأزمات والكوارث على المستوى الدولي.

وقال إن هذه العيادة المتنقلة وسيارة الإسعاف ستوفر خدمات طبية مهمة للاجئين في مخيم ناكافالي معربا عن بالغ الشكر والتقدير للهلال الأحمر الكويتي على هذه المبادرة.

وذكر انه خلال زيارة الحساوي والوفد المرافق إلى أوغندا تم التباحث بين الجانبين في مجالات التنسيق والتعاون وتعزيز الشراكة من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني الدولي واستعرضا التحديات التي تواجه الساحة الإنسانية في العديد من المناطق والأقاليم.