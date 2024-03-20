وزارة الصحة: افتتاح فرع جديد للمجلس الطبي في الجهراء الأسبوع المقبل

وزارة الصحة: افتتاح فرع جديد للمجلس الطبي في الجهراء الأسبوع المقبل

أعلن مدير مركز التواصل الصحي بوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند اليوم الاربعاء افتتاح فرع جديد للمجلس الطبي في محافظة الجهراء الأسبوع المقبل مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ الأهداف والمشاريع الواردة في خطة ال100 يوم من برنامج عمل الحكومة.

وقال السند في تصريح صحفي ان هذا الأسبوع شهد افتتاح توسعة مركز البحر للعيون لتصل غرف جراحات العيون إلى 17 غرفة عمليات جراحية كبرى وست غرف عمليات صغرى.

واشار إلى افتتاح خمسة أقسام للأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية “المستوصفات” خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من المحافظات وتحديدا في مراكز الوفرة وأبو فطيرة والصديق والمطلاع والعبدلي ومركز الجهراء التخصصي لطب أسنان الأطفال.

وأوضح أنه في إطار استكمال التحول الرقمي في قطاعات وزارة الصحة المختلفة تم البدء في إجراءات تطبيق الملف التقني الموحد الإلكتروني لتسجيل الأدوية لضمان جودة وفعالية وسلامة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المتداولة في دولة الكويت.

وذكر ان هذا النظام الإلكتروني هو عالمي للتدقيق والأرشفة لملفات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومطبق في الهيئات الدوائية العالمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية وهيئة الدواء اليابانية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول.

وأعلن السند عن البدء في تطبيق النظام الإلكتروني لإدارة معلومات المختبرات في مختبرات الأدوية بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية مشيرا إلى ان النظام الإلكتروني لإدارة ومراقبة وتتبع إجراءات العينات في المختبر من شأنه أن يوحد العمليات ويقلل نسبة الخطأ البشري ويسرع عملية التحليل في مختبرات الأدوية من خلال بيئة إلكترونية متكاملة.

وفي السياق ذاته أكد على إتمام قطاع الصحة الرقمية في الوزارة من مضاعفة وزيادة سرعة الشبكة الرقمية بما يقارب خمسة أضعاف السرعة السابقة وذلك في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد إضافة خدمتين جديدتين إلى الخدمات الصحية في التطبيق الحكومي الموحد (سهل) وهما خدمة طلب الكشف المبكر عن أمراض الثدي وخدمة طلب الرعاية الصحية المنزلية لفئة طريحي الفراش لسهولة إيصال الخدمات الصحية المتكاملة لجميع المواطنين والمواطنات وبالجودة التي يستحقونها مثمنا كافة الجهود القائمة من الزملاء على هذه الإنجازات الصحية.