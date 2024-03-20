وزارة الكهرباء والماء تدرج طلب “شهادة تركيب عداد” عبر تطبيق “سهل”

أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بطرح خدمة إلكترونية جديدة عبر التطبيق تتمثل في امكانية طلب (شهادة تركيب عداد) مباشرة عبر (سهل).

وقال كاظم في تصريح صحفي أن ما يميز شهادة تركيب العداد والتي تعرف كذلك بـ(شهادة إيصال تيار) أنها أحد المستندات المطلوبة في اجراءات توثيق ملكية الوحدات السكنية وبالتالي جاء طرحها عبر (سهل) بجهود فرق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وذكر ان الخدمة تتيح للمواطن إستخراج شهادة لمن يهمه الأمر بتاريخ تركيب عداد الكهرباء وذلك بطريقة الكترونية سريعة دون عناء مراجعة الوزارة او مكاتبها ومباشرة عبر (سهل).

وأشاد كاظم بالعمل الدؤوب من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فيما يخص تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدمها للمواطنين “وهو ما يسهم في تحقيق رؤى المضي نحو التحول الرقمي” وتعزيز رفاهية المواطن من خلال الوصول للخدمات دون عناء وتنفيذها على مدار الساعة.