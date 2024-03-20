مشروع القسائم الشرائية المقدم من الهلال الاحمر الكويتي يبدأ في مدينة جنين

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ تنفيذ مشروع القسائم الشرائية في الضفة الغربية

20 مارس، 2024
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بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء تنفيذ مشروع القسائم الشرائية للأسر الفقيرة والمتضررة في الضفة الغربية من خلال مؤسسة (وافا) الدولية للتنمية وبناء القدرات في رام الله.

واستهدف المشروع مدينة (جنين) المتضررة من الاقتحامات وعدوان الاحتلال الاسرائيلي المتكرر حيث تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة توقف العمال عن عملهم وعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب للموظفين وإغلاق الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الماضي ما ضاعف من الازمة خلال شهر رمضان.

وقال مدير عام مؤسسة (وافا) محيسن العطاونة إن هذه المرحلة وهي الاولى من المشروع ساعدت آلاف الفلسطينين على توفير احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان المبارك.

وتقدم العطاونة بالشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم اللامحدود لفلسطين وللهلال الأحمر الكويتي على دعمهم السخي ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في فلسطين والذي تجسد منذ بداية العدوان على غزة بدعم الأسر النازحة بالمقومات الغذائية والطبية الأساسية.

المصدر
كونا
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20 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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