شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تستقبل سعادة سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت الدكتور تيزيانو بالميلي

استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد/ فيصل علي عبدالوهاب المطوع في مكتبه الواقع في مقر الشركة، سعادة سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت، الدكتور/ تيزيانو بالميلي، ومسؤولة التبادلات التجارية والعلاقات الدبلوماسية السيدة/ ندى حداد غفاري، وذلك يوم الأحد 17 مارس 2024. تهدف هذه الزيارة إلى توطيد العلاقات وتنمية الشراكات التجارية بين شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والشركات الخاصة السويسرية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد/ فيصل علي المطوع: لقد تشرفنا اليوم بزيارة سعادة سفير الاتحاد السويسري لدى الكويت، الدكتور/ تيزيانو بالميلي ونتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز فرص التعاون المشترك وزيادة العلاقات التجارية مع الشركات الرائدة في سويسرا والتي من شأنها إثراء السوق الكويتي وتصب في مصلحة المستهلك.”

شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية هي إحدى أكبر الشركات التجارية في الكويت تدير عملها في قطاعات مختلفة وتمثل أكثر من مئتي علامة تجارية في قطاعي الجملة والتجزئة.