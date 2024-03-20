سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي

سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم دعوة من نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي للمشاركة في منتدى الإعلام العربي

20 مارس، 2024
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استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي حيث سلم سموه رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتضمن دعوة سموه للمشاركة في منتدى الإعلام العربي المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر مايو المقبل.

المصدر
كونا
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20 مارس، 2024
0 7 أقل من دقيقة

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