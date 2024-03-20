الطائرة الإغاثية الـ49 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة

إقلاع الطائرة الـ49 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة بحمولة 10 أطنان من المساعدات الغذائية

20 مارس، 2024
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أقلعت صباح اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الـ49 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين الجمعية الكويتية للإغاثة ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة وتنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية بهذا الشأن.

يذكر أن الجسر الجوي الكويتي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

المصدر
كونا
الوسوم
20 مارس، 2024
0 9 أقل من دقيقة

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