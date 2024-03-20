من حملة البلدية

البلدية: ازالة 40 مخيم غير ملتزم في الفترة التخييم الرسمية

20 مارس، 2024
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باشرت الفرق الرقابية في بلدية الكويت التابعة لإدارات النظافة العامة في محافظتي الجهراء والاحمدي ازالة المخيمات الربيعية الغير ملتزمة في فترة التخييم الرسمية التي انتهت رسميا يوم الجمعة الماضي.

وجاءت حصيلة اجراءات فرق البلدية على مدي يوم الاحد والاثنين الماضين 195 انذار (ملصق) وازالة 40 مخيم شملت المنطقة الشمالية والجنوبية من البلاد.

وثمنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت استجابة وتعاون اصحاب المخيمات المرخصة بازاله مخيماتهم طواعية عقب انتهاء فترة التخييم الرسمية مؤكدة ان فرق البلدية لازالة المخيمات ستواصل أعمالها في جميع مواقع اقامة المخيمات للتأكد من عدم وجود مخيمات غير ملتزمة بموسم التخييم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات ولوائح بلدية الكويت.

المصدر
بلدية الكويت
الوسوم
20 مارس، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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