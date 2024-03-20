بنك برقان يشارك في ورش عمل نظّمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لتمكين دور المرأة في المناصب القيادية

ترسيخاً لنهجه الفعّال في تمكين الدور القيادي للمرأة، شارك بنك برقان مؤخّراً في مجموعة من ورش العمل التي نظّمتها واستضافتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، حيث تم التركيز خلالها بشكل أساسي على أفضل المبادئ والممارسات التي تسهم في رفع مستوى مشاركة المرأة في الأدوار القيادية ضمن مؤسسات القطاع الخاص. وقد مثّل البنك في هذه المبادرة السيدة/ هدى الشمري، مدير عام – مكتب البنوك الدولية. وقد شهدت ورش العمل حضوراً واسعاً من قبل شخصيات نسائية قيادية في قطاعات مختلفة تشمل السياسة والسلك الديبلوماسي والإعلام والأعمال، وكذلك القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ هدى الشمري: “نفتخر بمشاركتنا إلى جانب هذه المجموعة الكبيرة من الشخصيات النسائية المتميّزة التي تتمتّع برؤية ملهمة ومعرفة واسعة وشغف غير محدود في مجالات عملهنّ وتوجهاتهنّ الرامية إلى الإسهام في نهضة الكويت بكافة المجالات. وقد شهدنا خلال شهر المرأة حتى الآن العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقديرها والاعتراف بدورها في إضافة قيمة فريدة، سواء في البيئات الاجتماعية أو الاقتصادية أو على الصعيد الشخصي”.

وأضافت: “رغم أن التركيز على هذه التوجهات يكون أكبر خلال شهر مارس، إلا أن تأثيرها يستمر طوال العام، حيث تغطي مظلة تمكين المرأة طيفاً واسعاً من الموضوعات والقضايا، وقد يكون دور المرأة في المناصب القيادية من أبرز تلك القضايا التي تحدّد الكثير من التوجّهات وتضمن تحقيق معدلات أعلى من دمج المرأة وتمكينها بشكل حقيقي، ليس فقط في المناصب القيادية وإنما في مجالات وقطاعات ومسارات أخرى كثيرة”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يتميّز بين مؤسسات القطاع المالي في الكويت بالتزامه بتمكين المرأة، حيث تشكل الكوادر النسائية نسبة 48% من القوى العاملة لديه (حسب إحصائيات 2023)، وقد حصلن على 52% من جميع الترقيات الممنوحة (حسب إحصائيات 2022). وإضافة إلى ذلك، تشغل المرأة أكثر من ثلث الأدوار القيادية والإشرافية في البنك، مما يدل على موقفه الاستباقي في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.