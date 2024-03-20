صورة أرشيفية

12 قتيلا في انهيار المنجم في باكستان

20 مارس، 2024
0 9 أقل من دقيقة

انتُشلت جثث عشرة عمال آخرين من منجم للفحم انهار في جنوب باكستان الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول، لترتفع الحصيلة إلى 12 قتيلا بعد انتهاء محاولات الإنقاذ.

هزّ انفجار للغاز منجم الفحم المملوك لجهة خاصة في منطقة خوست على بعد حوالى 80 كيلومترا شرق عاصمة الإقليم كويتا مساء الثلاثاء، ليعلق العمال على عمق أمتار تحت الأرض.

وقال المفتّش العام للمناجم في إقليم بلوشستان عبد الغني بلوش لوكالة فرانس برس “اختُتمت جهود الإنقاذ مع استعادة جميع الجثث الـ12. انتُشلت جثتان خلال الليل بينما انتُشلت باقي الجثث العشر في وقت مبكر من الصباح”.

أكّد المدير العام للتعدين في بلوشستان عبد الله شهواني حصيلة القتلى أيضا، بينما أصدر رئيس الوزراء شهباز شريف بيانا عبّر فيه عن “ألمه العميق وحزنه لخسارة أرواح غالية”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
20 مارس، 2024
0 9 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

المحكمة الإدراية ترفض دعوى المرشح مرزوق الحبيني وتؤيد قرار الشطب من الترشح

20 مارس، 2024

بلينكن: “100%” من سكان غزة يعانون من “مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد”

19 مارس، 2024

بوريل: غزة أكبر “مقبرة مفتوحة” في العالم

18 مارس، 2024

رئيس الوزراء الإيرلندي يطالب من واشنطن بوقف إطلاق النار في غزة

18 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى