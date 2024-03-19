مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية إنشاء مكتب اقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية إنشاء مكتب اقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت (واس) في بيان عن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري قوله عقب الجلسة إن مجلس الوزراء اعتبر أن تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 بالمئة يأتي مواكبة لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو.

وبين ان ذلك يعد تأكيدا على النجاح في تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو للارتفاع.

ووافق مجلس الوزراء على تحديد 27 مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.

وتهدف مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقت في عام 2021 إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ وتحسين جودة الحياة وتعزيز جهود حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.