وزير الشؤون: نحرص على مشاركة نزلاء “الرعاية الاجتماعية” أجواء شهر رمضان المبارك

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح الحرص على مشاركة الابناء والعاملين ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية أجواء شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال مشاركته في حفل افطار نظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للابناء والنزلاء والعاملين بعنوان (بوجودكم يحلا فطورنا).

وأعرب وزير الشؤون عن سعادته بالمشاركة في هذا الإفطار الذي يعتبر عادة سنوية تعزز روح المحبة والالفة وتجسد مفهوم الاسرة الواحدة بمشاركة المسنين والمسنات وأبناء الحضانة وذوي الإعاقة والأحداث.

وأشاد بجهود القائمين على هذا الإفطار الجماعي وبالروح الجميلة التي تعكس أجواء الشهر الفضيل وقيم وعادات الشعب الكويتي الاصيل.