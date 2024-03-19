سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى رئاسة قوة الإطفاء العام

سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى رئاسة قوة الإطفاء العام

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى رئاسة قوة الاطفاء العام.

وكان في استقبال سموه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد.

وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة بهذه المناسبة (فيما يلي نصها): “بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا وأدركنا شهر رمضان، شهر القرآن والقيام، والصلاة والسلام على سيد الأنام، وعلى آله وصحبه الكرام.

معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة سعادة الفريق خالد راكان المكراد رئيس قوة الإطفاء العام إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي قوة الإطفاء العام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا – ونحن نلتقي اليوم بأبنائنا منتسبي قوة الإطفاء العام قيادة وقادة ومنتسبين، وجريا على العادة السنوية الحميدة – أن نهنئ الجميع بشهر رمضان المبارك، داعين إياه في علاه أن يعيده وأمثاله على وطننا الغالي وأهله المخلصين والقاطنين على أرضه الطيبة والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

إخواني وأبنائي: وبهذه المناسبة، نؤكد تقديرنا لمنتسبي قوة الإطفاء العام وجهودهم الدؤوبة وتضحياتهم الغالية لكويتنا الحبيبة؛ إنقاذا للأرواح وحماية للممتلكات العامة والخاصة، مثمنين سعيهم الدائم نحو التطوير وصولا لأعلى درجات التميز في أداء المهام والواجبات المنوطة بهم.

إخواني وأبنائي: وفي هذا الصدد، نقدر حرص قوة الإطفاء العام على أداء مسؤولياتها وفقا لوثيقة استراتيجية خمسية، ترتكز على نهج علمي، يدرس الواقع، ويستفيد من الموارد والقدرات المتاحة، هدفها تحقيق الريادة والتميز.

كما نسجل إشادتنا بالسعي الدائم من قبل قوة الإطفاء العام لرفع كفاءة وفاعلية قواها البشرية تعليما وتدريبا، وتعزيزها بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية، ومن لديهم خدمات وخبرات سابقة؛ للاستفادة من مسيرتهم العملية ومساهمتهم في خدمة الوطن.

كما نقدر نهج قوة الإطفاء العام في ترسيخ التعاون مع الجهات العسكرية والأمنية في وطننا العزيز والجهات المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة، ووضع خطط للتعاون الإقليمي، للتقليل والحد من المخاطر والحفاظ على الأرواح والممتلكات.. ونثمن الدور التوعوي المجتمعي الذي تقوم به.

ونبارك لهذه المؤسسة الأمنية منح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، وسام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدوره في تطوير العمل وفتح آفاق النهوض والتقدم بخدمات الإطفاء في دولة الكويت.

ولمواصلة مسيرة قوة الإطفاء العام لعملها وأداء دورها الهام في وطننا الغالي؛ نوجه قيادتها وقادتها نحو ما يلي: – اليقظة والاستعداد التام وبأعلى مستوى لمواجهة مخاطر الحوادث والحرائق والوقاية منها.

تكثيف الزيارات التفقدية ومتابعة استيفاء المنشآت والمباني لشروط السلامة والوقاية من الحريق، واستمرار الحملات التفتيشية على مختلف المباني التجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية وغيرها؛ للتأكد من ذلك.

مواكبة المتغيرات والتطورات في مجالي الوقاية والحماية المدنية، وتعزيز الاستراتيجيات الوقائية وخطط إدارة الأزمات والكوارث؛ لتحقيق أعلى مستويات الأمن المجتمعي.

وكل ما من شأنه رفع مستوى جاهزية وكفاءة منتسبي قوة الإطفاء العام.

وفي الختام، ندعو الله تعالى أن يوفقكم جميعا لتحقيق رسالتكم السامية، المتمثلة في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتحقيق الأمن والأمان لقاطنيه من مواطنين ومقيمين، وأن يحفظ كويتنا الحبيبة من كل مكروه وسوء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.