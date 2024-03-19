سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى وزارة الداخلية

قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية.

حيث كان في استقبال سموه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.

وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة بهذه المناسبة.. هذا نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العزيز الوهاب الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن اتبعه من الآل والأصحاب.

معالي الشيخ/ فهد يوسف سعود الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

سعادة الفريق الشيخ/ سالم نواف الأحمد الصباح

وكيل وزارة الداخلية

إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا ونحن نلتقي بكم اليوم أن نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك الذي أهل علينا بنفحاته العطرة وأوقاته الطيبة مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيده وأمثاله على الأمتين الإسلامية والعربية ووطننا الغالي وشعبه الأصيل بالخير واليمن والبركات.

إخواني وأبنائي (عيون الوطن الساهرة)

بمناسبة زيارتنا للمؤسسة الأمنية نؤكد تقديرنا لجهود منتسبي وزارة الداخلية المخلصة وأدوارهم الكبيرة في حفظ أمن الوطن وتحقيق الأمان لأهله الطيبين ومن يقيم على أرضه المضيافة وهذا عهدنا الدائم بكم الذي قطعتموه على أنفسكم أمام ربكم وشعبكم.

إخواني وأبنائي

ونحن نشهد ما تقدمونه لوطننا الحبيب من تضحية وإخلاص في منظومة أمنية شاملة فإننا نقدر جهودكم المخلصة في حفظ أمن الوطن العزيز وتطبيق القانون على الجميع والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وأمانه وحرصكم على إظهار الوجه الحضاري لكويتنا الغالية ولعل دوركم في تأمين الاحتفالات الوطنية الأخيرة أوضح دليل على تحقيق الإيجابية من خلال تطبيق التعليمات والإجراءات الأمنية.

وما زادنا فخرا بهذا الجهاز الأمني مواصلة ارتقائه بالعنصر البشري وتطويره وتنمية قدرات منتسبيه العلمية ومهاراتهم الميدانية وقد سعدنا بتدشين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل لأول قارب اعتراضي مصنوع بسواعد وطنية فخورين بهذا التوجه وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وغيره.

ونسجل إشادتنا بالنهج التقني الذي تنهجه وزارة الداخلية نحو التحول الرقمي والذي يحقق سرعة الأداء وراحة المواطنين والمقيمين فضلا عن ترسيخ العدالة والشفافية.

ونثمن جهود وزارة الداخلية في محاربة آفة المخدرات وحماية شبابنا وتوعيتهم والتي توجت بفوز الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مسابقة أفضل تعاون ميداني ومعلوماتي عملياتي على المستوى العربي.

وفي هذا المقام ومن هذا المكان نشد على أياديكم للاستمرار في تطوير المؤسسة الأمنية وتميزها.. ونوجه قيادة وزارة الداخلية وقادتها نحو ما يلي:

وضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل اعتبار والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز والانتباه واليقظة والجاهزية الدائمة.

مواصلة تطوير العمل الأمني والارتقاء به ورفع كفاءة وقدرة وجاهزية رجال الأمن وتطوير البنى التحتية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين والاستمرار في ترسيخ التعاون المشترك محليا وإقليميا ودوليا.

مواصلة التوجه نحو التحول الرقمي لكافة الخدمات الممكنة التي تقدمها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها تحقيقا لسرعة الإنجاز وراحة المراجعين.

تسخير كافة الإمكانات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح العرس الانتخابي الديمقراطي الذي ستشهده الكويت في مطلع شهر أبريل المقبل.

وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع وطننا العزيز.

وفي الختام،،،

ندعو الله العلي القدير أن يكلل بالتوفيق والسداد جهودكم المباركة وعملكم المخلص في خدمة وطننا العزيز وأهله والمقيمين على أرضه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما ألقى وكيل وزارة الداخلية كلمة بهذه المناسبة.. جاء فيها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه

القائد الأعلى للقوات المسلحة

سيدي سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

أصحاب المعالي والسعادة الموقرين

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأبنائي منتسبي وزارة الداخلية أن نبارك لسموكم هذا الشهر الفضيل كما نتقدم لسموكم الكريم بخالص الشكر والتقدير على تشريفكم لنا في هذه المناسبة الكريمة مجددين لسموكم عهد الولاء والوفاء والطاعة

للذود عن حمى الوطن والوقوف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

إن أبناءك منتسبي وزارة الداخلية على يقين تام بحرص سموكم على تحقيق أسمى الأهداف للوطن والمواطنين فهم يدركون حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتحقيق تلك الأهداف لذا نؤكد لسموكم بأن جميع قطاعات وزارة الداخلية في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية واليقظة مستلهمين تأكيد سموكم بأن أمن الكويت لا تهاون فيه وقد ترجمت هذه التوجيهات السامية بتعليمات واضحة بتعزيز الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد والتعامل بكل حزم مع أي خروج عن القانون وهذا ما ظهر واضحا في تأمين الاحتفال بالأعياد الوطنية.

سيدي حفظكم الله ورعاكم..

لقد خطت وزارة الداخلية خطوات واسعة نحو التحول الرقمي في جميع قطاعاتها ليس الخدمية فقط ولكن في كافة المجالات الأمنية لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال نظم وقواعد البيانات واستخداماتها وقد بلغ أعداد المستخدمين من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية نحو أكثر من ثمانية ملايين استفادوا من هذه الخدمات ما وفر عليهم الوقت والجهد.

وإذ نؤكد لسموكم أننا مستمرون في مواكبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال الأمني بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والقانونية للدولة.

سيدي حفظكم الله ورعاكم..

ضمن مسار التطوير والتوجهات المستقبلية لوزارة الداخلية فقد حددت الوزارة أهدافا رئيسية خلال الفترة الحالية والمستقبلية إلى جانب رؤيتها الاستراتيجية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.. وهي:

1 – التصدي لناشري الشائعات والحسابات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

2- الحزم في تطبيق القانون والقضاء على الواسطة.

3- العزم على استئصال آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك باتخاذ تدابير متطورة للتعامل مع هذه الآفة والقضاء عليها

4 – تنفيذ قانون المرور الجديد بحزم فور إقراره من مجلس الأمة الموقر.

سيدي حفظكم الله ورعاكم..

وفي إطار تطوير وتحديث المنظومة الأمنية بأحدث النظم العالمية حفاظا على سلامة الوطن قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للأدلة الجنائية وقطاع أمن المنافذ في منتصف شهر مايو 2023 بتطبيق نظام البصمة البيومترية في جميع منافذ البلاد.

وقد تم إنشاء وتحديث بيانات مليون و694 ألف شخص من المواطنين والخليجيين (مقيم – زائر) والمقيمين وغير محدد الجنسية وجار العمل على أخذ البصمة للفئات المستهدفة من خلال مراكز البصمة.

سيدي حفظكم الله ورعاكم..

إيمانا منا في الحفاظ على نزاهة الانتخابات وظهور العرس الديمقراطي بالمظهر المشرف استعدت قطاعات وزارة الداخلية مبكرا لهذا العرس تنظيميا وأمنيا والتصدي لجرائم الانتخابات بكافة أنواعها وأشكالها وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة حيث تمكنت الأجهزة المعنية في الانتخابات السابقة لمجلس الأمة 2023 من ضبط 27 متهما بتهمة شراء الأصوات كما تم الكشف عن صفقات تبادل أصوات وصدر حكم بالحبس سنتين على 5 متهمين ولا يزال ملف القضايا الأخرى بانتظار حكم القضاء.

إن وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها عازمة وحازمة على خروج العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية التي تليق باسم الكويت

ولا نغفل سموكم في هذا السياق جهود الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني كواجهة إعلامية لوزارة الداخلية في توصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة والتي تقدم المعرفة الأمنية إلى الجمهور بكافة صورها بكل شفافية ومصداقية وترفع درجة الوعي الأمني لدى الجمهور من المواطنين والمقيمين وتوثيق الروابط مع وسائل الإعلام الأخرى من خلال بناء رأي عام يدعم جهودها في مواجهة القضايا الأمنية والرد على الشائعات وتعميق الوعي الأمني الشامل ليكون سدا منيعا في مواجهة الجريمة وكيفية الوقاية منها

سيدي حفظكم الله ورعاكم..

نجدد لسموكم الشكر على ما يحظى به أبناؤك رجال المؤسسة الأمنية من كريم اهتمامكم وعظيم دعمكم والذي نتلمس آثاره من خلال توجيهاتكم الحكيمة ومتابعتكم الدائمة لجميع ما نقوم به من أعمال ومهام سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.. إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

ثم ألقت العقيد لولوة السالم كلمة نيابة عن الشرطة النسائية.. جاء فيها:

“سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير البلاد المفدى

إن هذا اليوم لهو يوم مبارك تحظى به بناتك من الشرطة النسائية بشرف لقاء سموكم وأنه لشرف عظيم لنا وتكريم لا يضاهيه تكريم بوجود سموكم بيننا قائدا وأبا في مشهد يمثل أعظم صور التواصل والاحتواء.

سيدي حفظكم الله ورعاكم

منذ أن انطلقت الشرطة النسائية في دولة الكويت في العام 2008 ومع تخريج أول دفعة في العام 2009 أي قبل نحو ستة عشر عاما أصبحت هناك نقلة نوعية في العمل الشرطي وتتواجد المرأة العسكرية في وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها وتبوأت مناصب مهمة كما حققن إنجازات دولية في المجال الرياضي وشاركن كعضوات في بعض اللجان الدائمة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

صاحب السمو حفظكم الله ورعاكم

انضمت في الأعوام السابقة كوكبة من النساء بتخصصات أكاديمية اتسمت بالتميز والندرة والحيوية مثل الطب البشري -الشرعي – الأسنان- والطب المساعد والصيدلة- بالإضافة إلى تخصص الهندسة الوراثية والأدلة الجنائية ومختلف التخصصات الهندسية وغيرها الكثير من التخصصات التي تدعم عمل الوزارة بجميع قطاعاتها.

سيدي حفظكم الله ورعاكم

في الختام نتقدم لسموكم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على ما تحظى به على الدوام المرأة الكويتية من دعم متواصل من سموكم ونعاهدكم أمام الله والوطن أن نبذل قصارى جهدنا لتبقى الكويت حرة شامخة ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ سموكم ويمدكم بموفور الصحة والعافية ويحقق مساعيكم الرائدة لتحقيق النهضة الشاملة لبلدنا الحبيب تحت قيادة سموكم الحكيمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

بعدها ألقى العقيد يوسف محمد العتيبي قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور (مرفق النص)

على الموعد يا صبحان احتفل وازهل علي القاف

انا شاعر ليا حان اللزوم تعرف وقفاته

ما احب من الظهور الا الظهور بساعة الميقاف

ولا احب الكلام الا على حله وبأوقاته

هنا يكتب لنا التاريخ ونعدي على المشراف

ونروي سيرة الشعب الكويتي مع طموحاته

مسيرة شعب عاشق للسلام ويحفظ الاعراف

ولا يجهل مواثيق العهد من طيب عاداته

تباهي ياوطنا ما يجيك النقص والاجحاف

على عز وفخر شعبك يعيش بظل قاداته

لكم يا اخوان مريم بيعة من ماضي الاسلاف

ولا ينقص ولاها والولا معقود راياته

هلا يا مرحبا يا شيخنا يا نادر الاوصاف

هلا يا شيخنا الي ينعرف حزمه وهوماته

هلا يا مشعل الحازم وامير العدل والانصاف

يا ذخر الشعب والحكم الصباحي وامتداداته

تباشرنا بتصحيح المسار ولا علينا خلاف

وصار الحلم واقعنا وحنا في بداياته

قراراتك تعبر عن سياساتك وكل شاف

بداية عهدك الاصلاح والتطوير غاياته

نبذت التفرقة بين الجميع ورضيوا الاطراف

وسادت هيبة القانون في شتى مجالاته

تري انواع التمادي والعبث للدوله استنزاف

وثلثين الهزيمه في التردد والتلفاته

ولا ينفع مع الفاسد لغة رحمه ولا استعطاف

يالين يتوب عن درب الفساد وعن حركاته

تقدمنا وحنا معك وتصير الثقال خفاف

ومن يبغى يزعزع دارنا يبشر بعثراته

رجال الداخليه ما نعرف الذل والمنكاف

وكم طامع نوانا بشر سكرنا ملفاته

رجال مادخل في صفنا خاين ولا خواف

وابو حسابات وهميه عرفنا وش حساباته

عسى ربي يديم الامن ويديم القلوب نظاف

وتبقى يا وطنا والعلم مرفوع راياته

وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه حفظه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد تفضل سموه رعاه الله بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا وقد رافق سموه حفظه الله في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.