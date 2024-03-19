نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لدى استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي

سمو أمير البلاد يتلقى رسالتين خطيتين من الرئيس الإيراني تسلمهما نائب وزير الخارجية لدى استقباله سفير إيران

19 مارس، 2024
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالتين خطيتين من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي تتصلان بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وأطر تعزيزها في مختلف المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية فقد تسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء لدى استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي.

المصدر
كونا
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19 مارس، 2024
0 6 أقل من دقيقة

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