مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 19 /3 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلـس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة عبدالله علي اليحيا بما يلي :

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارتين التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الاثنين إلى وزارة الدفاع وإلى الرئاسة العامة للحرس الوطني والتي تأتي في إطار حرص سموه على تهنئة القادة وكافة منتسبي هاتين المؤسستين العسكريتين بمناسبة شهر رمضان المبارك ، مؤكداً سموه في الكلمتين التي ألقاها خلال هاتين الزيارتين باعتزازه بقواتنا المسلحة حصن الوطن الأبي ودرعه المتين القوي مجدداً سموه حفظه الله ورعاه بكافة منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني المخلصين الأوفياء الذين يحملون رسالة الدفاع عن الوطن وحمايته .

من جانب آخر أحاط وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح مجلس الوزراء علماً بإطلاق مشروع جائزة بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يهدف إلى بث روح الإبداع وخلق قدرات وأفكار إبداعية وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة .

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية الوزارية بشأن التصورات المقدمة من وزارة المالية حول السبل الكفيلة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة التابعة لوزارة المالية (أملاك الدولة) .

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات داود سليمان معرفي حول مقترح تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء فترة التأجيل السابقة والذي يأتي في إطار الحرص على المحافظة والاستقرار المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النهوض ومواكبة التغييرات والتحديات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الدولة ويحفظ حقوق المبادرين ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا المقترح .