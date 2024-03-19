وزارة الأشغال العامة

وزارة الأشغال: نتابع جميع التطورات للحالة المطرية التي تشهدها البلاد

19 مارس، 2024
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أكدت وزارة الأشغال العامة اليوم الثلاثاء أن الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري تتابعان عمل الفرق المعنية لجميع تطورات الحالة المطرية التي تشهدها البلاد وتتعامل مع البلاغات الطارئة بأسرع وقت ممكن.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان تتابع تطورات الحالة المطرية من غرفة العمليات للوقوف على آخر المستجدات وكيفية تعامل الفرق التابعة للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وأضاف البيان أن الاجتماع كان بحضور كل من وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف خالد العصيمي وبعض قيادي الوزارة ومسؤولي الفرق المعنية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية توقعت استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية التي تبلغ ذروتها عصر اليوم على أن يبدأ التحسن التدريجي بعد منتصف الليل وتتلاشى معها فرص الأمطار.

المصدر
كونا
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19 مارس، 2024
0 38 دقيقة واحدة

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