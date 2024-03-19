الجامعة العربية: نبذل قصارى الجهد لوقف مستدام لاطلاق النار فى غزة

قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي اليوم الثلاثاء أن الجامعة تبذل قصارى جهودها وتحركاتها مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى وقف مستدام لاطلاق النار وتيسير الإمدادات الغذائية والاستشفائية لقطاع غزة.

وأكد خطابي في بيان بمناسبة الذكرى ال (79) لتأسيس الجامعة العربية الذي يتم هذا العام تحت شعار( ثبات على المبادئ وطموح متجدد) أهمية استشراف أفق سياسي طبقا لقرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين التي لا بديل عنها لإحلال السلم وتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من التوتر والتصعيد وذلك فى ظل الوضع الخطير بقطاع غزة الذي أضحى ينذر بمجاعة محدقة وأضاف أن أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط يتابع عن كثب التطورات الميدانية والانسانية في قطاع غزة وتواصل عدوان الاحتلال الاسرائيلي الذي نتج عنه آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين من المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والتدمير والتخريب في خرق سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح خطابي أنه وعلى امتداد هذه العقود منذ انشاء الجامعة العربية واجهت مسيرة العمل العربي المشترك تحديات حقيقية بارتباط مع واجبات احترام المبادئ والمحددات التي تعمل على هديها وخاصة ما يتعلق بتوثيق علاقات التعاون فيما بين الدول الاعضاء والمحافظة على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وأشار إلى العوائق الموضوعية التي حالت دون بلورة بعض التوجهات الاستراتيجية المعتمدة على مستوى مجلس الجامعة والمجالس الوزارية المتخصصة لافتا الى ان الجامعة شهدت مبادرات اصلاحية لتطوير وترشيد الأداء الهيكلي والانفتاح على مكونات الواقع العربي وإشراك فاعلين غير حكوميين من مؤسسات تمثيلية ومجتمع مدني وقطاع خاص لجعلها أكثر تماثلا مع الانشغالات التي تؤرق المواطن العربي وأكثر تفاعلا مع محيطها الجيو – سياسي.

وأكد خطابي في هذا الصدد إطلاق شراكات للحوار والتعاون مع عدد من الدول الكبرى والمنظمات الدولية بدءا بالأمم المتحدة باعتبار جامعة الدول العربية مكونا مؤثرا في الإطار المتعدد الأطراف لخدمة قضايا التنمية المستدامة في المنطقة.

وأضاف أن إنشاء الجامعة يرتبط منذ 79 عاما بحلم طالما راود المفكرين والسياسيين والوطنيين الذين آمنوا بالمغزى التضامني العميق لوجود صرح عربي يكون أداة ترسيخ الروابط الإنسانية والروحية والحضارية والثقافية المتجذرة بين الأقطار العربية والمصالح المشتركة القائمة بينها.

وأعرب خطابي فى ذكرى التأسيس عن الفخر والاعتزاز لدور الشخصيات الفذة الفاعل التي ساهمت في ظهور هذه المنظمة ووضع ميثاقها التاريخي في منتصف أربعينيات القرن الماضي في سياق اقليمي بالغ التعقيد والتحول ومناخ دولي خاضع لتداعيات الحرب العالمية الثانية مع بروز نظام دولي جديد.

وتأسست جامعة الدول العربية في ال 22 من مارس عام 1945من قبل سبع دول عربية هى مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا والاردن واليمن.