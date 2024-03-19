بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 32.74 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 32.74 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 74ر32 نقطة ليبلغ مستوى 30ر7375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر131 مليون سهم عبر 9814 صفقة نقدية بقيمة 4ر37 مليون دينار (نحو 114 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 49ر1 نقطة ليبلغ مستوى 74ر6082 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 9ر47 مليون سهم عبر 3098 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 42ر43 نقطة ليبلغ مستوى 10ر8074 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 53ر0 في المئة من خلال تداول 4ر83 مليون سهم عبر 6716 صفقة بقيمة 6ر30 مليون دينار (نحو 3ر93 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 44ر13 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5935 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 8ر37 مليون سهم عبر 2354 صفقة نقدية بقيمة 10ر6 مليون دينار (نحو 6ر18 مليون دولار).

وكانت شركات (مينا) و(الديرة) و(النخيل) و(سينما) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(الدولي) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عمار) و(الأولى) و(وثاق) و(امتيازات) الأكثر انخفاضا.