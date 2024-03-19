البلدية: أعمال مساندة للجهات الحكومية للتعامل مع الحالة المطرية في البلاد و الحفاظ على الممتلكات العامة

البلدية: أعمال مساندة للجهات الحكومية للتعامل مع الحالة المطرية في البلاد و الحفاظ على الممتلكات العامة

أكد مدير ادارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري على رفع جهوزية فرق بلدية الكويت المنشرة في المحافظات للتعامل بشكل فوري مع البلاغات الواردة لها عن طريق واتس اب الشكاوي على الرقم “24727732” او عبر الخط الساخن 139 وكذلك عن طريق حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتجمعات المياه للقيام بشفطها من خلال صهاريج المياه أو التعامل مع الطفح لمنسوب المياه في بعض المنازل بالسكن الخاص إلى جانب إزالة مخلفات الأشجار في الطرقات.

وأعلن المطيري في بيان صحافي صباح اليوم الثلاثاء ، عن مباشرة الفرق الميدانية لإدارات النظافة العامة واشغالات الطرق والطوارئ والتدخل السريع في المحافظات اعمالها المساندة للجهات الحكومية المختصة بتوجيهات من معالي وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان وإشراف ومتابعة مباشرة من قبل سعادة مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس للتعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها البلاد واظهار فرق البلدية الجهوزية الكاملة لتعامل مع تقلبات اجواء الطقس .

واضاف ان فرق النظافة الميدانية تستقبل جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة وتقدم جميع اعمال المساندة للتعامل مع الحالة المطرية لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والإدارة العامة لقوة الإطفاء والإدارة العامة للدفاع المدني .