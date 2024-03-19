الحالة المطرية مستمرة لتبلغ ذروتها عصرا

الأرصاد الجوية: الحالة المطرية مستمرة وتبلغ ذروتها عصرا

19 مارس، 2024
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية لتبلغ ذروتها عصرا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها سحب رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة وتكون غزيرة على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن هناك فرص لتساقط حبات البرد أحيانا ونشاط في الرياح تصل سرعتها لأكثر من 60 كيلومترا في الساعة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من بعد منتصف الليل حيث تقل السحب وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق صباح الأربعاء على أن تعاود فرص الأمطار صباح يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأوضح أن أعلى كميات أمطار مسجلة منذ منتصف الليل حتى الآن في محطة الرصد بمنطقة الرابية بلغت 16 ملليمترا وفي العبدلي 10 ملليمترا ومنطقة مطار الكويت 12.2 ملليمترا والسالمي 12 ملليمترا والجهراء 4.7 ملليمترا.

المصدر
كونا
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19 مارس، 2024
0 8 دقيقة واحدة

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