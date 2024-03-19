وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

بلينكن: “100%” من سكان غزة يعانون من “مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد”

19 مارس، 2024
0 39 دقيقة واحدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن جميع سكان غزة يعانون من “مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ” مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في الفيليبين حيث يجري زيارة رسمية “بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو”.

وتأتي تصريحات بلينكن عشية زيارة له إلى الشرق الأوسط، تشمل هذه المرة السعودية ومصر، لمناقشة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي تقييم للأمن الغذائي نشرته وكالات متخصصة في الأمم المتحدة الإثنين، حذرت الهيئة الدولية من وضع غذائي “كارثي” لنصف سكان القطاع ومن مجاعة “وشيكة”.

ودعا منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات من دون قيود إلى القطاع المحاصر قائلا إن “الوقت يداهم”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
19 مارس، 2024
0 39 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بوريل: غزة أكبر “مقبرة مفتوحة” في العالم

18 مارس، 2024

رئيس الوزراء الإيرلندي يطالب من واشنطن بوقف إطلاق النار في غزة

18 مارس، 2024

كابول تعلن مقتل ثمانية أشخاص في ضربات باكستانية على شرق أفغانستان

18 مارس، 2024

المستشار الألماني: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي والفلسطينيون يتضورون جوعا

18 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى