الإعلام: حريصون على الشراكة مع القطاع الخاص لتغطية انتخابات مجلس الامة بصورة مهنية

أكد وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن اليوم الاثنين ان الوزارة ومن خلال الاستراتيجية الاعلامية تؤكد حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص لتغطية انتخابات مجلس الامة بصورة مهنية تعكس التميز الاعلامي بنقل الجهود المبذولة من الجميع لانجاح العملية الانتخابية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الدكتور محيسن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام ورشة العمل الثانية لأساسيات التغطية المتميزة وصناعة الخبر لانتخابات مجلس الأمة 2024 والتي اقيمت في مكتبة الكويت الوطنية وبتنظيم من وزارة الاعلام.

من جانبه اكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي اهتمام وزارة الاعلام بإعداد ورشة العمل والذي يعد جزءا من دورها في دعم وسائل الاعلام من الجانب الفني وكذلك مشاركتهم بتسليط الضوء على قيمة الحدث والتركيز على نجاح العملية الانتخابية بجميع جوانبها.

وأضاف السبيعي في تصريح مماثل ل(كونا) ان الوزارة حريصة ايضا على التغطية الاعلامية المتميزة بعيدا عن “الاساءة للمرشح والناخب”.

وقال ان الاعلام الكويتي الخاص يعد أحد روافد الاعلام بالدولة وله دور كبير بكل فعالية ومناسبة وحدث معربا عن امله في ان يساهم الاعلام الخاص في إنجاح العرس الديمقراطي وان تكون تغطية انتخابات 2024 مميزة تليق بأسم دولة الكويت وتجربتها الديمقراطية.

وكانت الورشة التي نظمتها وزارة الاعلام قد انطلقت امس الاحد بمشاركة كبير اختصاصيي تقديم البرامج في قطاع الاخبار منور مرضي والمخرجة بشاير الصايغ وعدد من الإعلاميين في القطاع الخاص ومحرري وكالة الأنباء الكويتية.