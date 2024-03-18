“البلدي” يوافق على تبرع بقيمة 650 ألف دينار للمساهمة بترميم نفق وشارع دروازة العبد الرزاق

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على التبرع المقدم من أحد البنوك التجارية بقيمة 650 ألف دينار كويتي (نحو 1ر2 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في أعمال ترميم نفق وشارع دروازة العبد الرزاق.

ووافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإضافة أنشطة في فرع منطقة مبارك العبدالله الجابر ومن الأنشطة التي تمت الموافقة عليها في فرع المنطقة مركز علاج طبيعي وعلاج تقويم الأعضاء ومعهد صحي وكافيه ومطعم إضافة إلى الخدمات الطبية في المصحات المتخصصة.

وصادق على محضر الاجتماع العادي الرابع عشر لدور الانعقاد الثاني الذي عقد في 4 مارس الماضي كما أحيط علما بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن قراره المتعلق بموافقة المجلس البلدي على الشكوى المقدمة من أهالي منطقة أبوالحصاني بشأن تسمية منطقة أبو الحصاني والإبقاء على تسمية القطعتين 1و2 باسم أبو الحصانية.

وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي اقتراح خاص بشأن نقل الموقع المحدد كمحطة بنزين ضمن مشروع مدينة لؤلؤة الخيران السكني إلى موقع آخر بالمشروع.

كما احال اقتراح استحداث جدول في لائحة تنظيم أعمال البناء يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة.