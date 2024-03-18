بوريل: غزة أكبر “مقبرة مفتوحة” في العالم

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين بأن العملية العسكرية في غزة حوّلت القطاع إلى “مقبرة مفتوحة”.

وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل “كانت غزة قبل الحرب سجنا مفتوحا. باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة”.

وأضاف “إنها مقبرة لعشرات آلاف الأشخاص كما أنها مقبرة للكثير من أهم مبادئ القانون الإنساني”.

وكرّر بوريل الاثنين اتهام الاجتلال باستخدام المجاعة “سلاح حرب” عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع.

وقال في مؤتمر لمنظمات إنسانية “إسرائيل” تثير المجاعة.

ردّ وزير الخارجية الصهيوني يسرائيل كاتس على بوريل داعيا إياه إلى “التوقف عن مهاجمة الاحتلال والاعتراف بحقّنا في الدفاع عن نفسنا في مواجهة جرائم حماس”.

وكتب كاتس على منصة “إكس” أن “إسرائيل” تسمح بدخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة برا وجوا وبحرا من قبل أي شخص يرغب بالمساعدة.

وعمل الاتحاد الأوروبي جاهدا لتوحيد صفوف دوله حيال حرب غزة إذ أن بعض بلدانه تدعم الاحتلال بشدّة بينما تتبع أخرى نهجا أكثر تأييدا للفلسطينيين.

ومن المقرر بأن يناقش وزراء التكتل مقترحا تقدّمت به كل من إيرلندا وإسبانيا لتعليق اتفاقية للتعاون مع الاحتلال، لكن يستبعد بأن تنال الخطوة تأييد جميع الدول الـ27.

لكن يرجّح بأن يتفق التكتل على عقوبات ضد حماس من جهة على خلفية اتهامات العنف الجنسي التي يشتبه بأنها ارتكبت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وضد مستوطنين في الضفة الغربية متهمين بمهاجمة فلسطينيين من جهة أخرى.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة بالفعل عقوبات استهدفت عددا صغيرا من المستوطنين “المتطرفين”.