قطاع غزة

الأمم المتحدة تحذّر من وضع غذائي “كارثي” لنصف سكان غزة ومن مجاعة “وشيكة”

18 مارس، 2024
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يعاني نصف سكان غزة من جوع “كارثي” بينما يتوقع بأن تضرب المجاعة شمال القطاع “في أي وقت” بين الآن وأيار/مايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك، وفق ما جاء في تقييم أمن غذائي مدعوم من الأمم المتحدة الاثنين.

ويعاني حوالى 1,1 مليون فلسطيني من أكثر مستويات انعدام الأمن الغذائي حدة فيما “المجاعة وشيكة في المناطق الشمالية ويتوقع بأن تحدث في أي وقت بين منتصف آذار/مارس وأيار/مايو 2024″، وفق تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” الذي أعدته الأمم المتحدة ووكالات إغاثة.

المصدر
أ ف ب
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18 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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