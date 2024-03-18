هيئة الشباب: 350 متطوعا ومتطوعة يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

قالت الهيئة العامة للشباب إن 350 متطوعا ومتطوعة من المجاميع التطوعية الشبابية سيشاركون في تنظيم انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) المقررة إقامتها في الرابع من أبريل المقبل لمساعدة الناخبين في مراكز الاقتراع على أداء واجبهم الوطني.

وأكد مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن هذه الفرصة التطوعية التي تقام بالتعاون بين الهيئة والإدارة العامة للدفاع المدني تأتي تنفيذا لاستراتيجية مركز العمل التطوعي في البلاد بضرورة العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتشجيع الشباب من الجنسين على العمل التطوعي في مختلف المناسبات الوطنية.

وأضاف الأنصاري أن الفئة العمرية للشباب المتطوعين تتراوح ما بين 18 و34 عاما وستكون مهامهم منوطة بتقديم المساعدة للناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم بسهولة مشيدا بحرص الشباب الكويتيين على المشاركة المجتمعية التطوعية.

وأوضح أن هذه الفرصة التطوعية تهدف إلى إشراك الشباب بتنظيم الانتخابات لمساعدة باقي جهات الدولة المنظمة للعملية الانتخابية مشيرا إلى نجاح التجارب السابقة وبكفاءة الشباب الكويتيين.

وذكر أن المتطوعين سيتم تقسيم عملهم إلى فترتين صباحية ومسائية بواقع ست ساعات لكل فترة حتى انتهاء التصويت على أن يختار كل متطوع فترة واحدة فقط للعمل علما أنه سيتم تحديد الدائرة الانتخابية التي سيعمل بها المتطوع وفقا لرغبته بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأشار الأنصاري إلى أن إدارة العمل التطوعي بالهيئة والدفاع المدني ستعقدان اجتماعا تنسيقيا مع المتطوعين قبل الانتخابات لشرح آلية عملهم أثناء عملية التصويت وسيتم منحهم شهادات تقدير بعد الانتهاء من العملية مؤكدا ثقته بنجاح الشباب في أداء هذا العمل الوطني.