“زين” استضافت مأدبة الإفطار في منفذ العبدلي الحدودي

استضافت زين مأدبة الإفطار الرمضانية في منفذ العبدلي الحدودي على شرف مُنتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، وذلك ضمن حملتها المُجتمعية السنوية “زين الشهور”، في بادرة لمُشاركتهم بركة الشهر الفضيل وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها على مدار الساعة لحماية الكويت وأهلها.

وشهدت مأدبة الإفطار تواجد مدير منفذ العبدلي الحدودي العقيد وليد فالح العازمي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومسؤولي زين والعاملين في المنفذ من رجال “الداخلية” و”الجمارك”.

وقام فريق زين بزيارة مقر منفذ العبدلي الحدودي في شمال الكويت لمشاركة الأجواء الرمضانية وبركة الشهر الكريم مع مُنتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك الذين يسهرون على أمن وحماية الوطن والمواطنين على مدار الساعة، وذلك عبر مأدبة الإفطار التي أقامتها الشركة على شرفهم امتناناً وتقديراً لجهودهم التي يبذلونها خلال مواعيد مناوباتهم في شهر رمضان المبارك بعيداً عن أسرهم.

هذا العام، يتواجد 6 من شُركاء زين الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في حملتها الرمضانية السنوية “زين الشهور”، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المُبادرات والمُساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المُبارك هذا العام.

ودائماً ما تأتي حملة “زين الشهور” بشكلٍ مُتجدد وتتوسّع في برامجها ومبادراتها مع مرور كل عام، وتقوم الشركة من خلالها بمد جسور التعاون مع مُختلف الجهات في الدولة لتُجسّد روح العطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل عن غيره من الشهور، وتعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

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