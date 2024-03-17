نائب وزير الخارجية يستقبل الأمين العام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

نائب وزير الخارجية الكويتي يستقبل الأمين العام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

17 مارس، 2024
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استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد الأمين العام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشابا جين يرافقه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ مها البرجس.

المصدر
كونا
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17 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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